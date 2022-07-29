В ОП розповіли про обстріл армією РФ колонії з українськими полоненими в Оленівці

Обстріл колонії з українськими полоненими в Оленівці Донецької області в Офісі президента назвали ще однією «дуже цинічною провокацією російських окупаційних військ з початку війни». Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Він зазначив, що російські війська завдали по колонії на Донеччині ретельно спланований удар. У Оленівці, за словами Подоляка, немає оперативних військових цілей для української армії.

«Масштабність та швидкість інформаційної кампанії російських пропагандистів свідчать про те, що це була саме спланована, організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана false flag operation», - написав Подоляк.

У ВП заявляють, що цілями «оленівського злочину» є спроба приховати свідоцтва про масштаби російських військових злочинів і тортур, яких стає дедалі більше, зрив домовленості щодо обмінів, дискредитація ЗСУ та конкретних моделей іноземної реактивної зброї.

До того ж Михайло Подоляк зазначає, що російські заяви на випередження, що удар завдано полоненим українським захисникам, робилися для того, щоб створити резонанс в Україні та налаштувати населення різних країн проти ЗСУ. Мотив, за його словами, зрозумілий.



Заявляється також, що особи загиблих встановлюватиме українська розвідка та спецслужби.

Михайло Подоляк стверджує, що росіяни навмисне, цинічно, продумано вбили українських полонених громадян, і це розслідуватиме Офіс Генерального прокурора та міжнародні слідчі групи.



«ООчевидно, що, відчуваючи наближення тактичних поразок, Росія буде вдаватися до нових людожерських провокацій, аби промоутувати їх на глобальні ринки. Вимагаємо також негайної твердої реакції ООН та інших міжнародних організацій — Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інститутів», - заявив радник глави Офісу президента.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили , що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, де містилися, зокрема, й українські полонені.