Пять мирных жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Он уточнил, два человека погибли в Соледаре, по одному в Бахмуте, Марьинке и Селидово.



Еще 17 человек получили ранения на Донетчине.



С 24 февраля в Донецкой области в результатов обстреелов зафиксировано 700 убитых и 1798 раненых. При этом в настоящее время власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.