Кіпр та Греція не хочуть втрачати російських туристів – візових обмежень не буде

Кіпр та Греція виступили проти заборони на видачу віз для російських туристів, які бажають відвідати Європейський Союз. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Politico.



«Це було б неправильним рішенням. Ми віримо в контакти між людьми, і навіть громадянам Туреччини кіпрська влада видає візи, тому ми не вважаємо, що цей захід має застосовуватися до росіян», - заявив генеральний секретар міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу.



Більшість російськомовних жителів Кіпру, близько 50 тисяч чоловік, мешкають у Лімассолі, місті з населенням 237 тисяч осіб на південному узбережжі. Росіяни становили 25% від загальної кількості туристів, які прибувають на острів до повномасштабної війни.



За словами представників уряду Греції, країна також не розглядає можливості зміни статусу російських віз.



Північна Греція є улюбленим місцем відпочинку російських туристів, зазвичай влітку. У липні в країні спостерігався вражаючий стрибок на 177% числа повітряних транспортів, що прибувають з Туреччини, порівняно з 2019 роком, який став рекордним туристичним роком для Греції.



Греція також повідомила про значне збільшення на 257% числа тих, хто прибуває з Сербії за той же період.



Чиновники зазначають, що багато хто з них — громадяни Росії, які їдуть до Греції на відпочинок, оскільки сербські туристи зазвичай приїжджають до Греції машиною, а турки — на кораблі. Однак конкретних даних щодо національностей поки що немає.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорюватимуть візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.



Естонія з 18 серпня перестала пропускати російських громадян із шенгенськими візами, які видала країна.



Раніше Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.