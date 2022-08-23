Канада и партнеры продолжат санкции против РФ

Канада и партнеры продолжат санкции против Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита Крымской платформы, передает «Интерфакс-Украина».



«Канада вместе с партнерами продолжит санкции против 1750 человек и организаций России и Беларуси. Мы объявим о новых санкциях еще 62 лицам и также одному предприятию оборонного сектора, которое принимает участие в российской войне против Украины», - сказал Трюдо.



В июле власти Канады ввели новые санкции против российских нефтегазовой и химической отраслей, расширив введенные ранее ограничения из-за полномасштабного вторжения России в Украину.