Канада та партнери продовжать санкції проти РФ

Канада та партнери продовжать санкції проти Російської Федерації. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту Кримської платформи, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1750 осіб та організацій Росії та Білорусі. Ми оголосимо про нові санкції ще 62 особам і також одному підприємству оборонного сектора, яке бере участь у російській війні проти України», - сказав Трюдо.



У липні влада Канади ввела нові санкції проти російських нафтогазової та хімічної галузей, розширивши введені раніше обмеження через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.