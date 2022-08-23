Канада та партнери продовжать санкції проти РФ

23 серпня 2022, 15:19

Канада та партнери продовжать санкції проти РФ

Канада та партнери продовжать санкції проти Російської Федерації. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту Кримської платформи, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1750 осіб та організацій Росії та Білорусі. Ми оголосимо про нові санкції ще 62 особам і також одному підприємству оборонного сектора, яке бере участь у російській війні проти України», - сказав Трюдо.

У липні влада Канади ввела нові санкції проти російських нафтогазової та хімічної галузей, розширивши введені раніше обмеження через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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