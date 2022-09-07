В МИД Украины призвали поддержать создание спецтрибунала для РФ

В МИД Украины прокомментировали недавнее публичное признание президента РФ Владимира Путина о сознательном преступлении агрессии против Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства поддержать создание спецтрибунала для России.



«Путин только что публично признался в преступлении агрессии против Украины: «Мы сделали это сознательно». Я еще раз призываю все государства: поддержать создание Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. Преступление на виду. Справедливость должна восторжествовать», - написал Кулеба в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сделал ряд заявлений о войне против Украины, в том числе, он сказал, что Россия якобы ничего не потеряла из-за так называемой «специальной военной операции».