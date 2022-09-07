У МЗС України закликали держави підтримати створення спецтрибуналу для РФ

У МЗС України прокоментували нещодавнє публічне визнання президента РФ Володимира Путіна про свідомий злочин агресії проти України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав держави підтримати створення спецтрибуналу для Росії.



«Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: «Ми зробили це свідомо». Я ще раз закликаю усі держави: підтримати створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. Злочин на очах. Справедливість має перемогти», - написав Кулеба у Twitter.

Раніше президент РФ Володимир Путін на Східному економічному форумі зробив низку заяв про війну проти України, зокрема він сказав, що Росія нібито нічого не втратила через так звану «спеціальну військову операцію».