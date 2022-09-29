В госдуме РФ могут появиться депутаты от оккупированных территорий Украины

В РФ заявляют, что депутаты «Л/ДНР», Херсонской и Запорожской областей в случае аннексии этих регионов могут появиться в госдуме, после выборов в 2026 году. Об этом со ссылкой на слова первого замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрия Вяткина сообщает российское СМИ «Тасс».

«Госдума состоит из 450 депутатов, из них половина - по спискам, половина - по одномандатным округам. Выборы были в прошлом году, срок полномочий - пять лет. Следующие выборы в 2026 году. То есть избрать сейчас депутатов по новым территориям без изменения схемы одномандатных округов, без проведения выборов невозможно», - сказал Вяткин.

Ранее журналисты Reuters опубликовали фото Красной площади в РФ, где была установлена сцена, возле которой россияне планируют проводить «митинг» в поддержку аннексии оккупированных территорий Украины. На снимках видны надписи с названиями украинских городов - Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон.