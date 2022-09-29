У держдумі РФ можуть з'витися депутати від окупованих територій України

У РФ заявляють, що депутати «Л/ДНР», Херсонської та Запорізької областей у разі анексії цих регіонів можуть з'явитися у держдумі після виборів у 2026 році. Про це з посиланням на слова першого заступника керівника фракції «Єдина Росія» Дмитра В'яткіна повідомляє російське агентство ТАСС.

«Держдума складається з 450 депутатів, з них половина – за списками, половина – по одномандатних округах. Вибори були торік, термін повноважень – п'ять років. Наступні вибори у 2026 році. Тобто обрати зараз депутатів за новими територіями без зміни схеми одномандатних округів, без проведення виборів неможливо», - сказав В'яткін.

Раніше журналісти Reuters опублікували фото Червоної площі в РФ, де було встановлено сцену, біля якої росіяни планують проводити «мітинг» на підтримку анексії окупованих територій України. На знімках видно написи з назвами українських міст – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон.