Окупанти мінують територію навколо Сєвєродонецька — Стрюк

У захопленому російськими військами Сєвєродонецьку окупанти обмежили доступ до мобільного зв'язку та інтернету. Про це розповів мер міста Олександр Стрюк.



Він також зазначив, що армія РФ мінує територію навколо Сєвєродонецька, а російські будівельники і лікарі з Пензи, що приїхали туди, вже покинули місто. Олександр Стрюк також розповів, що жителі Лісичанська, яке знаходиться поряд і також окуповане російськими військами, чують відлуння бойових дій.

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