В результате обстрелов Сумщины оккупантами один человек погиб

Российские оккупанты за сутки выпустили по Сумской области 170 снарядов. Вследствие обстрелов есть погибший и раненые. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«За прошедшие сутки в Сумской области зафиксировано 19 обстрелов, всего 170 прилетов на территории региона. Среди прочего враг применил неуправляемые ракеты с вертолета», - рассказал он.



Отмечается, что вследствие обстрелов повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередачи, а также есть раненые.



При этом сегодня оккупанты продолжают наносить удары по региону.