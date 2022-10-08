Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС

08 жовтня 2022, 10:31

Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС

Російські окупанти повністю знеструмили Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена та відключилася остання лінія зв'язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська. Через це відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулися дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їхньої роботи в такому режимі вистачить на десять днів», — зазначили у компанії.

В «Енергоатомі» уточнили, що потрібний ремонт та поновлення роботи ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою.

«Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів та пошкодження всіх ліній нереальні», — резюмували в компанії.

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