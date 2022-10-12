Нидерланды предоставят Украине ракеты для усиления противовоздушной и противоракетной обороны

Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины, поставка ракет стоимостью более 15 миллионов евро происходит в свете недавних атак РФ. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны.



«Эти атаки укрепляют веру правительства в то, что на них можно ответить только непоколебимой поддержкой Украины и ее народа. Я также подчеркнула в ходе прямых консультаций с министром обороны Украины, что Нидерланды, как и наши партнеры, не будут запуганы Россией и будут продолжать поддерживать Украину», - заявила министерка обороны Кайса Оллонгрен.



В ведомстве отметили, что завтра Оллонгрен примет участие во встрече министров обороны стран НАТО, где также будет подчеркнута необходимость и безотлагательность военной поддержки.