Нідерланди нададуть Україні ракети для посилення протиповітряної та протиракетної оборони

Нідерланди поставлять ракети для подальшого зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України. Вартість ракет - понад 15 мільйонів євро. Про це повідомляє прес-служба міноборони країни.



«Ці атаки зміцнюють віру уряду в те, що на них можна відповісти лише непохитною підтримкою України та її народу. Я також наголосила під час прямих консультацій з міністром оборони України, що Нідерланди, як і наші партнери, не будуть залякані Росією і продовжуватимуть підтримувати Україну», - заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен.



У відомстві зазначили, що завтра Оллонгрен візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО, де також буде наголошено на необхідності та невідкладності військової підтримки.