Парламент Естонії оголосив Росію терористичним режимом

18 жовтня 2022, 13:56

Парламент Естонії оголосив Росію терористичним режимом

Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив анексію територій України та оголосив Росію терористичним режимом. А також закликає міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні декларації. Про це йдеться в тексті заяви, опублікованій на сайті парламенту.

Естонія ніколи не визнає порушень територіальної цілісності України шляхом агресії та фіктивних референдумів.

«Порушення закону ніколи не може створити закону. Путінський режим із його погрозами ядерного нападу перетворив Росію на найбільшу загрозу світу як у Європі, так і в усьому світі», — наголошується в документі.

Рійгікогу підтримує розслідування, ініційовані Міжнародним Судом ООН та Міжнародним кримінальним судом, щоб виявити злочини, скоєні на території України, та вважає за необхідне притягти до відповідальності винних у злочинах агресії у міжнародному спеціальному трибуналі.

У заяві Рійгікогу також засуджує використання збройних груп, створених за підтримки влади РФ, таких як група Вагнера, в агресії, та вважає за необхідне оголосити збройні сили "Л-ДНР", створених РФ, а також приватну військову компанію Вагнера терористичними організаціями.

Рійгікогу підтримує вимогу позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, і закликає держави-члени ЄС бути єдиними у застосуванні додаткових економічних санкцій та санкцій проти приватних осіб щодо РФ та її союзника Білорусі, а також стежити за суворим дотриманням уже введених санкцій.

Рійгікогу закликає держави-члени ЄС та НАТО рішуче збільшити військову допомогу Україні, яка потрібна для протистояння агресії РФ та відновлення суверенітету України на її території в межах її міжнародно визнаних кордонів. У заяві також йдеться про необхідність збільшення гуманітарної допомоги Україні та підтримки країни у період післявоєнного відновлення.

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