Российская армия ударила по Кривому Рогу и пригороду

Российские оккупанты обстреляли Криворожский район вероятно из реактивных систем залпового огня «Смерч» или «Торнадо». Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.



«Кривой Рог и Криворожский район. Район Лозоватки радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеивание кассетных боеприпасов», — сообщил он.



Он призвал граждан смотреть под ноги, следить за детьми, а также не брать в руки незнакомые предметы.