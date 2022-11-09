Російська армія вдарила по Кривому Рогу та передмістю

Російські окупанти обстріляли Криворізький район, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Смерч» або «Торнадо». Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.



«Кривий Ріг та Криворізький район. Район Лозуватки радіус до 10 км від цього населеного пункту. Найбільш ймовірно "Смерч" або "Торнадо С". Вибухи у повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів», - повідомив він.



Він закликав громадян дивитися під ноги, стежити за дітьми, а також не брати до рук незнайомих предметів.