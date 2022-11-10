Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Украине насчитывается более двух тысяч неидентифицированных погибших — МВД

10 ноября 2022, 17:54

В Украине насчитывается более двух тысяч неидентифицированных погибших — МВД

Более двух тысяч неидентифицированных погибших насчитывается в Украине. Об этом сообщила на брифинге замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян, передает «Укринформ».

Акопян сообщила, что американское правительство предоставило первую и единственную, пока, мобильную лабораторию, которая позволяет выезжать на место событий в места огромных захоронений, как вот на Харьковщине, и там проводятся экспертизы и ДНК-анализы.

Замминистра отметила, что Украина нуждается в еще несколько десятков таких лабораторий. Это позволит своевременно реагировать и быстрее проводить анализы.

Кроме того, Федеративная Республика Германия предоставила 80 тысяч образцов реагентов и химикатов почти на два миллиона евро, которые используются для проведения ДНК-экспертиз.

Еще по теме

Прочее
Погибшие идентификация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:39
Отступление России из Херсона — что дальше ►
15:53
Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр
15:42
«ЛНР»: В результате обстрела Криничного погибли два человека, четыре ранены 
15:11
Горят квартиры: Мэр Бойченко объяснил, почему Мариуполь не готов к холодам
12:37
В ОП заявили, что армия РФ в Херсоне минирует всё, что может
11:58
В Донецке из-за обстрела начались пожары
11:07
«ЛНР»: В ходе обстрела ранены шесть жителей Кременной
10:33
«ДНР»: Из-за обстрелов три человека погибли и шесть ранены
09:53
Глава «ЛНР» Пасечник сообщил об обмене пленными
09:15
После отступления из Херсона оккупанты рекомендуют выезжать жителям Луганщины
08:47
В Донецке ночью снаряд попал в квартиру, есть погибший и раненая
23:50
Главные события в оккупации 9 ноября
20:28
В Ясиноватой готовы ввести постоянные веерные отключения света
20:00
Треть многоквартирных домов в Мариуполе «ДНР» признала не подлежащими восстановлению
16:20
В ранее оккупированной Снигиревке вывешен украинский флаг
все новости
18:18
Оправдания и бездействие — Пушилин о работе «‎чиновников ДНР»
17:54
В Украине насчитывается более двух тысяч неидентифицированных погибших — МВД
17:39
Отступление России из Херсона — что дальше ►
17:34
ВСУ освободили 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей
17:21
В Черном море снова дежурит российский корабль с «Калибрами‎»‎
17:00
Принципы выбора электрошокеров для самозащиты (РR)
16:50
Жители Донетчины возвращаются в область. Но там крайне опасно
16:47
ГБР уведомило о сообщило о подозрении в госизмене экс-сотрудника Донецкого университета внутренних дел
16:29
Кириленко рассказал о линии фронта в Донецкой области
16:29
На видео сняли масштабы разрушений в Бахмуте
15:58
Военные показали фото обстреливаемого армией РФ села Яковлевка
15:53
Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр
15:42
«ЛНР»: В результате обстрела Криничного погибли два человека, четыре ранены 
15:12
«Энергоатом» приостанавливает договоры с работниками Запорожской АЭС, подписавшими контракты с «Росатомом»
15:11
Горят квартиры: Мэр Бойченко объяснил, почему Мариуполь не готов к холодам
все новости
ВИДЕО
Отступление России из Херсона — что дальше ►
10 ноября, 17:39
В Донецке из-за обстрела начались пожары
10 ноября, 11:58
Украина получила средства ПВО: чем помогут комплексы NASAMS и управляемые ракеты Aspide ►
09 ноября, 22:12

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама