Более двух тысяч неидентифицированных погибших насчитывается в Украине. Об этом сообщила на брифинге замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян, передает «Укринформ».



Акопян сообщила, что американское правительство предоставило первую и единственную, пока, мобильную лабораторию, которая позволяет выезжать на место событий в места огромных захоронений, как вот на Харьковщине, и там проводятся экспертизы и ДНК-анализы.



Замминистра отметила, что Украина нуждается в еще несколько десятков таких лабораторий. Это позволит своевременно реагировать и быстрее проводить анализы.



Кроме того, Федеративная Республика Германия предоставила 80 тысяч образцов реагентов и химикатов почти на два миллиона евро, которые используются для проведения ДНК-экспертиз.