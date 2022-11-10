В Україні налічується понад дві тисячі неідентифікованих загиблих - МВС

Понад дві тисячі неідентифікованих загиблих налічується в Україні. Про це повідомила на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ України Мері Акопян, повідомляє «Укрінформ».



Акопян повідомила, що американський уряд надав першу та єдину, поки що, мобільну лабораторію, яка дозволяє виїжджати на місце подій до місць величезних поховань, як от на Харківщині, і там проводяться експертизи та ДНК-аналізи.



Заступник міністра зазначила, що Україна потребує ще кілька десятків таких лабораторій. Це дозволить своєчасно реагувати та швидше проводити аналізи.



Крім того, Федеративна Республіка Німеччина надала 80 тисяч зразків реагентів та хімікатів майже на два мільйони євро, які використовуються для проведення ДНК-експертиз.