Прославляв «російський мір»: Священику Києво-Печерської Лаври повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру священику Києво-Печерської Лаври у запереченні збройної агресії РФ проти України. Про це повідомила прес-служба спецслужби.



«У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів та його спільників, які брали участь у цій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями», - йдеться у повідомленні.



За інформацією СБУ, зазначені особи підозрюються у скоєнні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).



Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.



У Київській міській прокуратурі повідомили , що підозрюваний священнослужитель – громадянин України, уродженець Брянської області РФ.



За інформацією прокуратури, 12 листопада 2022 року підозрюваний під час богослужіння в одному із храмів Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» поширював серед парафіян тези пропагандистського характеру.