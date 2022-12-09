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У Раді спростували, що законопроект про заборону діяльності російської церкви забороняє УПЦ

09 грудня 2022, 22:44

У Раді спростували, що законопроект про заборону діяльності російської церкви забороняє УПЦ

Розповсюдилася в соціальних мережах інформація про те, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України схвалив законопроект, який забороняє діяльність Української православної церкви (УПЦ) не відповідає дійсності. Про це заявив голова комітету, члена фракції «Слуга народу» Микити Потураєва.

«Наголошую, що сьогодні наш комітет схвалив закон про заборону так званої російської, так званої православної, так званої церкви (РПЦ). Жодної української Церкви чи релігійної організації, яка не підпорядковується будь-якій релігійній організації держави-терориста і агресора, це не стосується»,— написав Потураєв у Facebook.

Він підкреслив, що на переконання членів комітету на сьогоднішній день день в Україні немає церкви чи релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта чи керується звідти.

«Ми впевнені, що будь-яка українська Церква чи релігійна організація легко підтвердить цей факт відповідними офіційними документами. Ми також переконані, що виявлення Службою безпеки України під час обшуків у певних релігійних закладах та установах численних зразків вибухових та антиукраїнських матеріалів у жодному разі не свідчить про зміну або колабораціонізм з боку цих релігійних інститутів», — підкреслив Потураєв.

Він закликав громадян та депутатів Ради не поширювати неправдиву інформацію про заборону УПЦ чи будь-якої іншої релігійної організації.

«З іншого боку, ми радимо тим громадянам і народним депутатам України, які вважають, разом із військовими злочинцями та терористами Путіним, Гундяєвим та Пєсковим, УПЦ невід’ємною частиною РПЦ, а, отже, вважають заборону РПЦ одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною. Чистосердечне зізнання пом’якшує покарання. Навіть у разі державної зради. Або особистої дурості та невігластва. Останні навіть злочином не є», — підкреслив голова парламентського комітету.

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