В Кремле заявили, что «мирный план» должен включать оккупацию Россией четырех регионов Украины

В Кремле считают, что мирный план должен учитывать оккупацию Россией четырех областей Украины: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской в их административных границах. Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.



«Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. Опять же, не может быть никакого "мирного плана" Украины, не учитывающего сегодняшних реалий - с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов», - сказал Песков.



По его словам, ни один план, не учитывающий эти «реалии», созданные Россией, не может «претендовать на то, чтобы быть принятым».



В ноябре на саммите G20 на Бали президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из 10 пунктов.