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У Кремлі заявили, що «мирний план» має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України

28 грудня 2022, 16:10

У Кремлі заявили, що «мирний план» має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України

У Кремлі вважають, що «мирний план» має враховувати окупацію Росією чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької в їхніх адміністративних кордонах. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК.

«Поки що немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього. Знову ж таки, не може бути жодного "мирного плану" України, який не враховує сьогоднішніх реалій - з російською територією, з входженням до складу Росії чотирьох нових регіонів», - сказав Пєсков.

За його словами, жоден план, який не враховує ці «реалії», створені Росією, не може «претендувати на те, щоб бути ухваленим».

У листопаді на саміті G20 на Балі президент України Володимир Зеленський представив «формулу миру» із 10 пунктів.

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