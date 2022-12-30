ЗСУ звільнили селище Новоселівське у Луганській області

Збройні сили України звільнили селище Новоселівське у Сватівському районі (23 кілометри від Сватового). Про це повідомляється в Telegram Луганської обласної військової адміністрації увечері 30 грудня.



«Силами штурмових груп підрозділу, за підтримки артилерії та важкої техніки спецпідрозділу Kraken та сил 92-го ОМБр, здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області», — йдеться у повідомленні Луганської ОВУ.



Уточнюється, що російські військові були вибиті з селища Новоселівське, окупанти зазнали втрат як особового складу, так і техніки. Частину окупантів взято в полон.



«Селище контролюється українською армією» — сказано в повідомленні.

У звільнених від окупантів районах Луганської області відновлено соціальні виплати.



ЗСУ за минулий тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку міста Кремінна у Луганській області.