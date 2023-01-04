Кулеба: Україна очікує на розгортання Patriot у максимально стислі терміни

Почалася підготовка до передачі Україні системи ППО Patriot. Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба під час брифінгу.



«Минулого року ми завершили революційним рішенням щодо надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський та Джозеф Байден. Очікуємо на розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася», - сказав Кулеба.



Він зазначив, що зараз Президент України Володимир Зеленський та вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї.



«Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не сумніваюся, що вже невдовзі українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць», - розповів Кулеба.



Раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що уряд США склав спеціальний план, щоб ракетна батарея Patriot була готова до експлуатації в країні за менший термін, ніж шість місяців, хоча навчання зазвичай займає до року.



Система Patriot увійшла до нового пакету військової допомоги США.