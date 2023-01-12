На Донеччині через обстріл загинув цивільний

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли із боку російських сил загинув один мирний житель. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Кириленко уточнив, що цивільний загинув у Парасковіївці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1297 мирних жителів. 2840 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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