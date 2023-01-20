В Днепре около 90 квартир разрушены в жилом доме российской ракетой 14 января

Около 90 квартир было разрушено в результате ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Днепре 14 января. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в эфире национального телемарафона.



«Визуальный осмотр свидетельствует о том, что где-то 90 квартир разрушено. И после того, как мы закончим инструментальный осмотр, уже будет точная цифра. Я считаю, что для этого нам необходимо где-то две недели», – сказал он.



Городской голова напомнил, что в результате ракетного удара в Днепре погибли 46 человек, среди них – шесть детей. Кроме того, 20 пострадавших в тяжелом состоянии находятся в больницах города, а еще шесть пока не удалось найти на месте трагедии.