У Дніпрі близько 90 квартир зруйновано в житловому будинку російською ракетою 14 січня – мер

Близько 90 квартир було зруйновано внаслідок ракетного удару російських окупантів по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Про це повідомив міський голова Борис Філатов в ефірі національного телемарафону.



«Візуальний огляд свідчить про те, що десь 90 квартир зруйновано. І після того, як ми закінчимо інструментальний огляд, буде точна цифра. Я вважаю, що для цього нам потрібно десь два тижні», – сказав він.



Міський голова нагадав, що внаслідок ракетного удару у Дніпрі загинули 46 людей, серед них – шестеро дітей. Крім того, 20 постраждалих у тяжкому стані перебувають у лікарнях міста, а ще шість поки що не вдалося знайти на місці трагедії.