«Суд ЛНР» засудив до 15 років полоненого військовослужбовця ЗСУ

Фото: Скріншот відео СК РФ

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив до 15 років позбавлення волі командира 3 роти 10 окремого гірничо-штурмового батальйону (військова частина А4267) ЗСУ Володимира Казюка. Його звинувачують у «обстрілі мирних жителів» селища Врубівка у червні 2022 року. Про це повідомив Слідчий комітет (СК) Росії.



Стверджується, що з 1 по 5 червня 2022 року Казюк, перебуваючи зі своїм підрозділом у лісосмузі на відстані 7 кілометрів від населеного пункту Врубівка, отримав координати для проведення обстрілів. І нібито він здійснив «25 пострілів осколково-фугасними снарядами з танків». Окупанти заявляють, що в ході обстрілу приватні домоволодіння були пошкоджені.



У Слідкомі заявили, що Казюк визнаний «винним» у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням та застосування у збройному конфлікті заборонених коштів та методів), а також частиною 2 статті 167 КК РФ (навмисне ушкодження чужого майна загальнонебезпечним способом).