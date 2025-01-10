Работа учителей у линии фронта: как жительница Краматорска возвращает детям обучение

Марина Стеблянко, учительница английского и французского языка из Краматорска Донецкой области, уже более 15 лет посвящает свою жизнь сфере образования. Она учила детей в родном городе, с началом полномасштабной войны уехала во Францию, но через два года беженства вернулась в Украину. И сейчас, несмотря на все сложности войны, продолжает учить школьников из Краматорска. Ее история — пример несокрушимости и веры в то, что образование может стать спасением даже в самые темные времена.

Краматорчане в GoogleMeet: безопасность и эффективность

Сегодня Марина ведет онлайн-уроки из Полтавы, где поселилась после возвращения из Франции. Работает с детьми, которые разъехались по всей стране, в том числе и с теми, кто остался в зоне боевых действий, в родном Краматорске. «Дистанционка» стала единственным способом поддерживать учебный процесс и держать класс вместе.

«Если у ребенка воздушная тревога, он может отсоединиться и уйти в более безопасное место, но у нас не пропадают уроки, мы не пропускаем материал. Благодаря «catch up» мы можем догнать то, что пропустили. Это позволяет избежать пробелов в знаниях, которые в основном возникают из-за тревоги» — добавляет она.



Марина Стеблянко. Фото из личного архива

Дети не хотят переходить в другие школы, в городах, куда переселились. Потому что обучение в родном коллективе дает ощущение стабильности, говорит Марина.

«Учитель тот, который учил, дети-одноклассники, с которыми они дружат, с которыми они все равно переписываются. Например, у меня после уроков очень часто они просятся не выключать их, и они разговаривают», - добавляет учительница.

Школа в Краматорске, где до полномасштабной войны преподавала Марина

Образование в условиях войны: проект, который дает возможности

Марина работает по проекту «Тьюторинговый Catch-Up в средней школе» общественной организации «Учи для Украины». Он направлен на то, чтобы помочь ученикам наверстать образовательные потери, которые накапливаются из-за войны. Этот проект позволяет учителям использовать дополнительные материалы к стандартной программе, адаптированные под онлайн-обучение во внеурочное время. (Материалы бесплатные, пригодятся всем учителям средних классов, доступны по ссылке, — ред.)

«Эти уроки разработаны так, чтобы детям было интересно. Они содержат не только теоретический материал, но и интерактивные задания и игровые элементы. Я могу взять готовый материал и адаптировать его под нужды своих учеников, что экономит время и делает обучение более эффективным», — объясняет Марина.

Уроки в школе в Краматорске до начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Фото из личного архива Марины

Особый подход к детям

Марина работает с детьми младшей и средней школы, всего это 4 класса младшей, один пятый и один шестой классы. Благодаря онлайн-формату «catch up» Марина заметила, что дети стали более открытыми.



«Они не боятся задавать вопросы или делать ошибки, потому что знают, что их не будут оценивать за это. Это помогает преодолевать страхи и барьеры, а также делает обучение более продуктивным», — делится учительница.

Марина рассказала, что одной из самых трогательных историй стало обучение мальчика Павла вместе с бабушкой. «Его бабушка настолько заинтересовалась, что сама присоединилась к изучению английского. У нас такое семейное обучение получается. Они сидят вместе на моих онлайн-уроках, и это невероятно вдохновляет», — рассказывает с улыбкой Марина.

Как война изменила школьников



«Они стали серьезными. Ты сидишь, перед тобой ученики шестого класса, а в глазах... (у Марины на глазах слезы, - ред.) Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но да, они стали серьезными. Нет у них такого детства, которое должно быть. Поэтому мы стараемся сделать хоть что-то, чтобы они отвлеклись от этой ситуации. И такими занятиями мы тоже даем возможность им немного изменить фокус на обучение, на общение, на положительные эмоции, на игровую деятельность».



Повлияла война и на скорость изучения материала. В стрессе дети иногда запоминают больше и быстрее. «У меня ученик говорит, в нас летит, летит, летит(имеется ввиду ситуация обстрела, — прим. ред). Он очень классно владеет английским языком, и он это так быстро сказал на английском, что дети не поняли. И я ему говорю, в укрытие, в укрытие, и он отключается. Потом возвращается через несколько минут. А нам прямо звук слышно было», — вспоминая эту ситуацию у Марины на глазах снова выступают слезы. Самое страшное, что подобные истории стали будничными для детей, живущих в Украине.

Выбор остаться с детьми

Во Франции Марина легко бы могла найти работу, ведь преподает и французский. К тому же там нет тревог и ракет. Но несмотря на все новые возможности, она решила вернуться в Украину и продолжить работать со своими детьми из Краматорска.

Марина во Франции на футбольном матче. Фото из личного архива

«Потому что я понимаю, что дети - это будущее нашей страны. А я хочу, чтобы наша страна была. Мы очень креативные, очень классные, очень умные люди. Мне хочется, чтобы наши дети имели возможности учиться максимально» Мне хочется, чтобы наши дети имели возможности учиться максимально,» - говорит она.

На вопрос о том, каким будет Ваш первый день после войны, когда впервые переступите порог школы в Краматорске Марина не сдерживает эмоций:«Ну это точно будут слезы, но от счастья. Удивительно, но раньше дети не очень хотели ходить в школу. Я думаю, что дети, которые сейчас учатся, они очень этого хотели. Увидеть своих друзей, учителей, потому что важен не только зрительный контакт, не только через экран, но и обнимашки - это тоже очень важно».



В самые сложные времена такие учителя, как Марина Стеблянко, становятся не только проводниками в мире знаний, но и источником поддержки и вдохновения для детей. Их работа - это вклад в будущее, которое творится здесь и сейчас даже в самых сложных условиях.