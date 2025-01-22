Оккупанты показали новое приспособление для сбития украинских дронов на фронте

Российские военные показали один из новых способов сбития украинских беспилотников.



Оккупанты, которые воюют против Сил обороны в районе Часов Яра в Донецкой области, показали, как прикрепляют к своим дронам длинные железные спицы. Таки образом дрон не уничтожается полностью. Он падает, а в дальнейшем его разбирают на запчасти, которые становятся элементами российских беспилотников.



В частности воздушный таран применяют к дронам типа «Баба Яга», известных также как Vampire — они могут нести как боеприпасы, так и другую полезную нагрузку.