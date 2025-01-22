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Оккупанты показали новое приспособление для сбития украинских дронов на фронте

22 января 2025, 23:08

Оккупанты показали новое приспособление для сбития украинских дронов на фронте

Оккупанты показали новое приспособление для сбития украинских дронов на фронте

Российские военные показали один из новых способов сбития украинских беспилотников.

Оккупанты, которые воюют против Сил обороны в районе Часов Яра в Донецкой области, показали, как прикрепляют к своим дронам длинные железные спицы. Таки образом дрон не уничтожается полностью. Он падает, а в дальнейшем его разбирают на запчасти, которые становятся элементами российских беспилотников. 

В частности воздушный таран применяют к дронам типа «Баба Яга», известных также как Vampire — они могут нести как боеприпасы, так и другую полезную нагрузку.

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