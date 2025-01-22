Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями

Политика



Украинская сторона хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg News.



Президент США Дональд пригрозил РФ санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.



Общество



Наряду с городом Курахово, который уже захвачен, хоть и факт оккупации официальный Киев не подтвердил, а также Покровском, куда Россия стягивает дополнительные силы, во фронтовые сводки ворвался Часов Яр. Несмотря на то, что активные бои за город длятся с мая 2024 года, в последнее время там было относительное затишье. После Нового года Россия возобновила штурмы. Часов Яр блокирует продвижение путинской армии к таким городам, как Константиновка, Дружковка и Краматорск. Какова вероятность захвата Часов Яра и в какой ситуации там сейчас ВСУ — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Российский суд отказал в условно-досрочном освобождении боевика, бывшего офицера ФСБ РФ Игоря Гиркина-Стрелкова. Как сообщила его жена Мирослава Регинская, администрация колонии прислала на судебное заседание характеристику осужденного за экстремизм. Согласно этой оценке, Гиркин не исправился и «не раскаялся в содеянном».



В Торецке остается 60 человек, в Покровске — 7000. Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты Донецкой области. В Часов Яре все еще проживают 220 человек, эвакуация замедлилась.



Жители временно оккупированного поселка Тошковка Луганской области живут без газоснабжения, воды и электрики. При этом в населенном пункте продолжают жить дети, сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.



Военнослужащая из «ДНР» обвинила 19-летнего российского проводника в изнасиловании в купе поезда «Анапа-Москва».



Боевые действия



Оккупанты нанесли по Константиновке девять авиаударов, один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили, линии электросети и газопроводы. Ночью российские дроны атаковали Николаев: повреждены дома, ранены два человека.



В оккупированной Горловке под обстрел попали несколько жилых массивов, ранены четыре человека.



Бомба ФАБ-500 «нештатно сошла» с российского самолета на окраину оккупированной Макеевки в Донецкой области. Авиабомба упала в полутора километрах от ближайших домов в поселке городского типа Нижняя Крынка. Обошлось без пострадавших и разрушений.



Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов сообщил, что сейчас отсутствует угроза окружения населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области, передает «Суспільне. Студія».



В течение следующих двух месяцев ожидается прибытие подкрепления в воюющие на стороне России северокорейские войска. Об этом американскому изданию The New York Times рассказал источник из числа высокопоставленных сотрудников Пентагона.