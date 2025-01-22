Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями

22 января 2025, 23:00

Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями

Политика

Украинская сторона хочет заручиться гарантиями безопасности от Вашингтона, прежде чем вступать в прямой контакт с Москвой. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg News.

Президент США Дональд пригрозил РФ санкциями и пошлинами на весь российский экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.

Общество

Наряду с городом Курахово, который уже захвачен, хоть и факт оккупации официальный Киев не подтвердил, а также Покровском, куда Россия стягивает дополнительные силы, во фронтовые сводки ворвался Часов Яр. Несмотря на то, что активные бои за город длятся с мая 2024 года, в последнее время там было относительное затишье. После Нового года Россия возобновила штурмы. Часов Яр блокирует продвижение путинской армии к таким городам, как Константиновка, Дружковка и Краматорск. Какова вероятность захвата Часов Яра и в какой ситуации там сейчас ВСУ — читайте в статье «Новостей Донбасса».

Российский суд отказал в условно-досрочном освобождении боевика, бывшего офицера ФСБ РФ Игоря Гиркина-Стрелкова. Как сообщила его жена Мирослава Регинская, администрация колонии прислала на судебное заседание характеристику осужденного за экстремизм. Согласно этой оценке, Гиркин не исправился и «не раскаялся в содеянном».

В Торецке остается 60 человек, в Покровске — 7000. Российские войска ежедневно атакуют населенные пункты Донецкой области. В Часов Яре все еще проживают 220 человек, эвакуация замедлилась.

Жители временно оккупированного поселка Тошковка Луганской области живут без газоснабжения, воды и электрики. При этом в населенном пункте продолжают жить дети, сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Военнослужащая из «ДНР» обвинила 19-летнего российского проводника в изнасиловании в купе поезда «Анапа-Москва».

Боевые действия

Оккупанты нанесли по Константиновке девять авиаударов, один человек погиб, еще пятеро ранены, повреждены многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили, линии электросети и газопроводы. Ночью российские дроны атаковали Николаев: повреждены дома, ранены два человека.

В оккупированной Горловке под обстрел попали несколько жилых массивов, ранены четыре человека.

Бомба ФАБ-500 «нештатно сошла» с российского самолета на окраину оккупированной Макеевки в Донецкой области. Авиабомба упала в полутора километрах от ближайших домов в поселке городского типа Нижняя Крынка. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов сообщил, что сейчас отсутствует угроза окружения населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области, передает «Суспільне. Студія».

В течение следующих двух месяцев ожидается прибытие подкрепления в воюющие на стороне России северокорейские войска. Об этом американскому изданию The New York Times рассказал источник из числа высокопоставленных сотрудников Пентагона.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями
16:56
Медиаэксперт рассказал, как блокировка YouTube повлияет на украинцев в оккупации
16:30
«ДНР» заявила об обстреле Горловки и раненых местных жителях
15:42
Военнослужащая из «ДНР» обвинила проводника российского поезда в изнасиловании
14:27
Полутонную авиабомбу уронил российский самолет возле оккупированной Макеевки
12:51
Жители захваченных городов Донетчины и Луганщины поздравили с Днем Соборности — «Жовта стрічка»
10:32
Партизаны устроили диверсию возле воинской части армии РФ в Донецке: уничтожен автомобиль оккупантов
09:51
В захваченном поселке на Луганщине без воды, газа и света остаются 100 человек
23:19
В Луганской области 80 тысяч человек остались без питьевой воды: оккупанты перенесли ремонт – ОВА
23:00
Главное за день: Оккупанты штурмуют Часов Яр. Фейк о бойцах под Великой Новоселкой
22:13
В Мариуполе ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его называют «шпионом ГУР»
17:40
В результате обвала здания в Мариуполе погибли два человека, инцидент произошел на заводе «Азовмаш»
16:45
В захваченном Донецке произошло смертельное ДТП
15:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
23:00
Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»
09:52
Девять человек пострадали при обстреле в центре оккупированной Горловки
22:00
Главное за день: Бои за Великую Новоселку. В ряде городов Донетчины нет света и воды
23:00
Главное за день: Киев и Запорожье под обстрелами. Ситуация в Покровске
16:40
Пушилин заявил, что Курахово разбито так же, как Авдеевка
13:50
Сколько денег Россия выделила на пенсии в оккупации
все новости
23:08
Оккупанты показали новое приспособление для сбития украинских дронов на фронте
23:00
Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями
22:30
Как полицейские помогли жителю Лимана, который подорвался на мине в лесу
21:35
«Не раскаивается и не исправился»: Гиркина оставили в колонии
20:30
Бывшего командующего войсками под Харьковом Галушкина задержали во второй раз
20:00
Восстановление «Святых гор», подземные школы и компенсация имущества: о чем пишет «Окно Восстановления»
19:06
Перед прямыми переговорами с Путиным Зеленский рассчитывает на гарантии безопасности от США и Европы
18:30
Трамп призвал Путина пойти на мирную сделку иначе санкции против РФ усилятся
17:30
Миротворческие войска для Украины не могут быть без участия США — Зеленский
17:01
«Едва ли не первая ситуация за всю войну»: в ВСУ рассказали, как армия РФ пытается окружить Покровск
16:56
Медиаэксперт рассказал, как блокировка YouTube повлияет на украинцев в оккупации
16:39
ГУР уничтожило спутниковое оборудование российской армии в Курской области: видео
16:30
«ДНР» заявила об обстреле Горловки и раненых местных жителях
16:13
Украинские морпехи за два дня уничтожили три танка и четыре БМД россиян в Курской области: кадры с поля боя
15:52
В областной администрации рассказали, сколько людей остаются в Покровске и Торецке
15:46
Войска РФ нанесли новые удары по Константиновке: погиб один человек, еще пять – ранены
15:42
Военнослужащая из «ДНР» обвинила проводника российского поезда в изнасиловании
15:40
Рекордное количество обстрелов в Донецкой области: только за сутки россияне сбросили более 30 авиабомб
15:28
Армия РФ рекордным количеством дронов атаковала позиции ВСУ в Луганской области – ОВА
15:08
Северная Корея отправит в Россию подкрепление — Пентагон
все новости
ВИДЕО
Уничтоженная российская бронетехника в Курской области. Фото: кадр из видео Украинские морпехи за два дня уничтожили три танка и четыре БМД россиян в Курской области: кадры с поля боя
22 января, 16:13
Наступление войск КНДР в Курской области. Фото: кадр из видео Украинские ССО и пехота более восьми часов сдерживали наступление войск КНДР в Курской области
22 января, 13:44
Россияне сбрасывают на Константиновку авиабомбы Россияне сбрасывают на Константиновку авиабомбы
22 января, 11:27
Уничтоженный автомобиль войск РФ в оккупированном Донецке. Фото: «АТЕШ» Партизаны устроили диверсию возле воинской части армии РФ в Донецке: уничтожен автомобиль оккупантов
22 января, 10:32
Удар по российской пехоте в центре Часов Яра. Фото: кадр из видео Армия РФ пытается просачиваться вглубь Часов Яра: Нацгвардия уничтожила пехоту россиян в центре города – DeepState
22 января, 09:29
Ликвидация военных РФ на Торецком направлении. Фото: кадр из видео Снайперы «Азова» ночью ликвидировали российских военных на Торецком направлении: видео
21 января, 22:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор