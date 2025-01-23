Северокорейская РСЗО под видом грузовика замечена в Курской области

РСЗО из КНДР под видом грузовика замечена в Курской области. Фото: телеграм

Жители РФ продемонстрировали северокорейскую РСЗО замаскированную под гражданский грузовик в Курской области. Об этом написал волонтер Сергей Стерненко.



«Россияне демонстрируют северокорейскую РСЗО замаскированную под гражданский грузовик в Курской области. Впервые эта техника была представлена на параде в Пхеньяне в 2023 году», — отметил он.



Днем ранее появилась информация, что в течение следующих двух месяцев ожидается прибытие подкрепления в воюющие на стороне России северокорейские войска.

Ранее сообщалось, что в Россию было отправлено около 12 тысяч военных из КНДР. В Сеуле в январе оценивали потери КНДР в 300 человек убитыми и 2700 ранеными.