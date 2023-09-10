Луганська область: атакам з неба зазнали райони Новоселівського та Білогорівки

Російські військовослужбовці застосовують штурмову та тактичну авіацію. Внаслідок атаки найбільше постраждали райони Новоселівського та Білогорівки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його даними, загарбники не припиняють авіаційного тиску на населені пункти та позиції українських військ. Б'ють по селах та логістиці. Застосовують штурмову та тактичну авіацію.

«За вчорашній день атаки з неба зазнали районів Новоселівського та Білогорівки. Окупанти мають перевагу у повітрі та намагаються скористатися цим, коли «на землі» його зупиняють наші захисники», — зазначив він.

Також Лисогор додав, що від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білогорівка та Діброва.

Нагадаємо, на Сватівському напрямку в Луганській області українська артилерія завдала удару по піхоті російських загарбників.