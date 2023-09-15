Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих «спостерігачів» на «виборах» в окупації

15 вересня 2023, 16:32

Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих «спостерігачів» на «виборах» в окупації

Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE) виявила 34 іноземця неросійського походження, які взяли участь у так званому «міжнародному спостереженні» за російськими псевдовиборами на окупованих українських територіях 8–10 вересня. Про це повідомляється на сайті EPDE.

Експерти платформи кажуть, що йдеться про громадян США, Франції, Італії, Румунії, Іспанії, Португалії, Сербії, Індонезії, Індії, Мексики та інших країн. В EPDE не лише ідентифікували їхні імена, а й зазначили, в якій саме частині окупованої території України вони виступили так званими спостерігачами.

«Незаконно проникнувши на територію України всі „міжнародні спостерігачі“ порушили українські закони, і ми закликаємо відповідну національну владу проінформувати своїх громадян про наслідки, з якими вони можуть зіткнутися за участь у російській пропагандистській діяльності», – йдеться у повідомленні.

Точна кількість фіктивних «міжнародних спостерігачів» наразі невідома, проте експерти з'ясували, що Кремль відправив чотири групи по 10 осіб на окуповані частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Раніше Європейський Союз рішуче засудив проведення на початку місяця російських так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях, назвавши це «марною спробою Росії легітимізувати чи нормалізувати свій незаконний військовий контроль». ЄС також заявив, що не визнає і не «визнаватиме ні проведення цих так званих „виборів“, ні їхні результати».

Дивіться також:

ТЕГИ

Інше
вибори

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:33
У лікарнях Маріуполі немає жодного дитячого відділення — міськрада
16:32
Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих «спостерігачів» на «виборах» в окупації
16:00
«ДНР»: За тиждень від обстрілу загинули шість мирних жителів
11:53
«Суд ДНР» засудив «азовця» до 26 років колонії
11:51
РФ поширює в окупації неправдиву інформацію про так звані «вибори» — Маляр
11:26
Багато громад у Донецькій області отримали численні пошкодження через обстріл: є жертва
11:25
Вибух у Новій Каховці. Є загиблі та поранені
23:42
Донецьк, Луганськ і не лише: Головні події 14 вересня
18:15
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
17:39
У Донецьку незаконно засудили ще одного українського військовополоненого
16:03
З'явився супутниковий знімок наслідків удару по російській системі ППО у Євпаторії
12:55
«ДНР»: Мікроавтобус із пасажирами потрапив під обстріл у Донецьку, є постраждалі
12:08
Армія РФ з «Градів» та артилерії обстріляла Донецьку область: деталі
11:06
«ЛНР»: Підліток підірвався на міні у Первомайську
10:05
В окупованій Луганській області мешканцям можуть відмовити у медичній допомозі без наявності страховки — ОВА
09:19
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали вісім людей
08:30
Внаслідок обстрілу Авдіївки поранено одного цивільного — ОВА
19:47
«Інвестори йдуть». Пушилін розповів про плани будівництва житла під продаж
17:54
«Суд ДНР» засудив двох військових «Азова» до 29 років ув'язнення
17:14
«ДНР»: У Горлівці поранено троє людей
усі новини
17:50
Морський дрон СБУ підбив ракетний корабель «Самум» РФ біля Севастопольської бухти
16:48
Повітряні сили підтвердили, що удару по кораблям РФ у Севастополі завдано західними ракетами
16:33
У лікарнях Маріуполі немає жодного дитячого відділення — міськрада
16:32
Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих «спостерігачів» на «виборах» в окупації
16:31
На Донеччині затримали шістьох колаборантів: їм загрожує 15 років в'язниці
16:06
У Євпаторії виявили авіаційний ремонтний завод
16:00
«ДНР»: За тиждень від обстрілу загинули шість мирних жителів
15:55
Військові повідомили про звільнення від ЗС РФ Кліщіївки під Бахмутом. Пізніше пост видалили
15:45
Ексберкутівця засудили до 7 років ув'язнення за побиття та незаконне затримання активістів Євромайдану
15:45
В Україну вдалося репатріювати тіла ще 51-го військового ЗСУ
15:35
Бойовик із угруповання «Сомалі» засудили до 12 років в'язниці
15:17
У Києві проводять декомунізацію обеліску на одній із центральних площ
15:11
МВС Великобританії внесло ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій
14:52
Прем'єр-міністр України запланував зміни на 2024 рік: збільшення пенсій, розмінування територій та виплати компенсацій
14:44
Під час обшуків у Шуфрича знайшли «концепцію автономії для Донецької та Луганської областей»
14:33
ЗСУ звільнили Андріївку: що відомо про деокуповане село
13:43
За добу на Луганській ділянці фронту ЗСУ ліквідували 48 російських загарбників
13:30
«Укроборонпром» обмежить спілкування з пресою після матеріалу Reuters
13:12
Передано до суду справу Януковича та Азарова за «Харківськими угодами» — ГБР
13:00
Російський суд заочно засудив до семи років позбавлення волі Машу Єфросініну
усі новини
ВІДЕО
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47
Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ► Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ►
14 вересня, 20:40
Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ► Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►
14 вересня, 18:35
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ► Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
12 вересня, 23:14
У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу. Фото: «МНС ДНР» У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу
12 вересня, 08:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама