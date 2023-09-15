Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих «спостерігачів» на «виборах» в окупації

Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE) виявила 34 іноземця неросійського походження, які взяли участь у так званому «міжнародному спостереженні» за російськими псевдовиборами на окупованих українських територіях 8–10 вересня. Про це повідомляється на сайті EPDE.



Експерти платформи кажуть, що йдеться про громадян США, Франції, Італії, Румунії, Іспанії, Португалії, Сербії, Індонезії, Індії, Мексики та інших країн. В EPDE не лише ідентифікували їхні імена, а й зазначили, в якій саме частині окупованої території України вони виступили так званими спостерігачами.



«Незаконно проникнувши на територію України всі „міжнародні спостерігачі“ порушили українські закони, і ми закликаємо відповідну національну владу проінформувати своїх громадян про наслідки, з якими вони можуть зіткнутися за участь у російській пропагандистській діяльності», – йдеться у повідомленні.



Точна кількість фіктивних «міжнародних спостерігачів» наразі невідома, проте експерти з'ясували, що Кремль відправив чотири групи по 10 осіб на окуповані частини Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.



Раніше Європейський Союз рішуче засудив проведення на початку місяця російських так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях, назвавши це «марною спробою Росії легітимізувати чи нормалізувати свій незаконний військовий контроль». ЄС також заявив, що не визнає і не «визнаватиме ні проведення цих так званих „виборів“, ні їхні результати».



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