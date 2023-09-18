Крупнейший производитель бумаги ушел из России

Сегодня, 18 сентября 2023 года, компания International Paper объявила о том, что завершила продажу доли собственности в совместном предприятии Ilim. На сайте компании сообщается, что российская Илим Групп, владельцами которой являются россияне Захар Смушкин и Борис Зингаревич, выкупила 50% акций Ilim SA, принадлежавших International Paper.



Таким образом компания завершила продажу своих 50% акций Ilim SA, холдинговой компании для своего совместного предприятия (СП) Ilim, своим партнерам по СП за 484 млн долларов США наличными.



Кроме того, компания завершила продажу своих акций в обращении в ОАО «Группа Илим» своим партнерам по СП за 24 млн. дол. International Paper потеряла все свои доли собственности в Ilim.



International Paper является мировым производителем безопасной для планеты упаковки, целлюлозы и других продуктов на основе волокна, а также одним из крупнейших переработчиков в Северной Америке.



В штаб-квартире в Мемфисе, Теннеси, работает примерно 39 000 коллег. Чистый объем продаж за 2022 год составил 21,2 миллиарда долларов.



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