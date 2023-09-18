Найбільший виробник паперу пішов із Росії

Сьогодні, 18 вересня 2023 року, компанія International Paper оголосила про те, що завершила продаж частки власності у спільному підприємстві Ilim. На сайті компанії повідомляється, що російська Ілім Груп, власниками якої є росіяни Захар Смушкин і Борис Зінгаревич, викупила 50% акцій Ilim SA, що належали International Paper.



Таким чином компанія завершила продаж своїх 50% акцій Ilim SA, холдингової компанії для свого спільного підприємства (СП) Ilim, своїм партнерам із СП за 484 млн доларів США готівкою.



Крім того, компанія завершила продаж своїх акцій у зверненні до ВАТ «Група Ілім» своїм партнерам із СП за 24 млн дол. International Paper втратила всі свої частки власності в Ilim.



International Paper є світовим виробником безпечної для планети пакування, целюлози та інших продуктів на основі волокна, а також одним із найбільших переробників у Північній Америці.



У штаб-квартирі в Мемфісі, Теннессі, працює приблизно 39 000 колег. Чистий обсяг продажів за 2022 рік становив 21,2 мільярда доларів.



Раніше Heineken оголосив про завершення угоди з продажу своїх активів у Росії групі компаній Arnest.