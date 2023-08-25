Вторая по величине в мире пивоваренная компания уходит из РФ

Пиво Хайнекен больше не производится в РФ. Фото: Heineken

HEINEKEN объявляет о завершении сделки по продаже своих активов в России группе компаний Arnest. Об этом сообщила пресс-служба компании. HEINEKEN начала процесс ухода с российского рынка в марте 2022 года, что привело к ожидаемому убытку в размере 300 миллионов евро.

Покупная цена бизнеса HEINEKEN в России составляет 1 евро за 100% акций. Все оставшиеся активы, включая 7 пивоварен, перейдут к новым владельцам.

Помимо бренда Heineken, который объявил про свой уход с российского рынка в 2022 году, производство Amstel будет постепенно прекращено в течение 6 месяцев. На территории России не будут предоставляться лицензии на другие международные бренды за исключением 3-летней лицензии на некоторые более мелкие региональные бренды, которые необходимы для обеспечения непрерывности бизнеса и получения одобрения сделки.



«Мы завершили наш выход из России. Последние события демонстрируют значительные трудности, с которыми сталкиваются крупные компании при попытке выйти из РФ. Несмотря на то, что процесс занял гораздо больше времени, чем мы надеялись, эта сделка обеспечивает благосостояние наших сотрудников и позволяет нам ответственно завершить свой уход», — заявил Генеральный директор и председатель исполнительного совета HEINEKEN Дольф ван ден Бринк заявил.

HEINEKEN не будет оказывать никакую поддержку брендам и не будет получать доходы, роялти или сборы с России. В компании также подтвердили, что не предусмотрена опция возврата в Россию.