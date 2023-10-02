В Киеве задержали агента ФСБ

Задержанный агент фсб в Киеве. Фото: СБУ

В столице Украины задержали агента ФСБ, который хотел поступить в школу «Армии дронов», чтобы шпионить за украинскими военными. О задержании сообщили в СБУ.



Сотрудники Службы безопасности провели спецоперацию, в результате которой в Киеве был задержан еще один агент ФСБ. Он собирал разведданные о спецподразделениях Вооруженных Сил Украины и СБУ, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов.

СБУ изъяла технику агента фсб. Фото: СБУ

Для его выполнения задания, агент пытался поступить на обучение в одну из киевских школ «Армии дронов». После зачисления в заведение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками.

Переписка агента фсб с куратором. Фото: СБУ

Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов. По имеющимся данным, оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.



Ранее СБУ сообщила о подозрении российскому «перевозчику» шахедов из Ирана.