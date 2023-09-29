СБУ сообщила о подозрении российскому «перевозчику» шахедов из Ирана

Служба безопасности собрала доказательную базу на Юрия Великоклада – подсанкционного гендиректора российской авиакомпании «223 летный отряд» минобороны РФ, информирует пресс-служба СБУ.



Чиновник предоставлял самолеты для переброски российских боевиков и вооружения с Ближнего Востока и Африки на войну в Украину. По имеющимся данным, именно он организовал переправку дронов-камикадзе типа «Шахед» из Ирана на украинскую границу, которыми 3 июля этого года агрессор атаковал Сумы.

Юрий Великоклад – подсанкционный гендиректор российской авиакомпании «223 летный отряд». Фото: СБУ

Тогда РФ нанесла удар по двум многоэтажным жилым домам и админзданиям в центральной части города. В результате российской атаки были жертвы среди гражданского населения. Установлено, что перевозку иранских дронов на территорию России осуществляли бортом военнотранспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада.



Кроме того, в конце 2022 и начале 2023 годов чиновник предоставил самолеты для переброски из Африки на войну в Украину подразделений российской частной военной компании «Вагнер». В дальнейшем боевики переправлялись в район Бахмута для штурма украинского города.



Для осуществления перелетов руководство боевиков заключало соглашения с авиакомпанией Великоклада и переводило на ее счета деньги за использование воздушных судов. Задокументировано, что за 8 международных авиарейсов «вагнеровцы» потратили 56 млн российских рублей.