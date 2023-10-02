У Києві затримали агента ФСБ

Затриманий агент фсб у Києві. Фото: СБУ

У столиці України затримали агента ФСБ, який хотів вступити до школи «Армії дронів», щоб шпигувати за українськими військовими. Про затримання повідомили у СБУ.



Співробітники Служби безпеки провели спецоперацію, внаслідок якої у Києві було затримано ще одного агента ФСБ. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, що спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

СБУ вилучила техніку агента ФСБ. Фото: СБУ

Для його виконання завдання агент намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл «Армії дронів». Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають керувати ударними та розвідувальними безпілотниками.

Листування агента ФСБ з куратором. Фото: СБУ

Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їх дронів. За наявними даними, окупанти готувалися використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об'єкти ЗСУ та Служби безпеки. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.



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