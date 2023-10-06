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Российские оккупанты удерживают в плену около 500 жителей Мелитополя — Федоров

06 октября 2023, 22:03

Российские оккупанты удерживают в плену около 500 жителей Мелитополя — Федоров

Российская оккупационная армия сейчас удерживает в плену около полутысячи жителей Мелитополя в Запорожье. Об этом в эфире «Громадcького радіо» сообщил мэр оккупированного города Иван Федоров.

«По нашим подсчетам сейчас находятся в плену, только из временно оккупированного Мелитополя, примерно 500 человек. Кого-то из них содержат в незаконных тюрьмах, расположенных в районном участке, в военкомате, в воинской части. Кого-то отвезли в следственные изоляторы оккупированного Крыма, кого-то — в Ростов. Враг по-разному относится к нашим жителям, по-разному относится к пленникам и они находятся в совершенно разных местах», - рассказал Федоров.

Ранее Федоров рассказал, что российские захватчики усиливают контроль за жителями оккупированного ими Мелитополя. По его данным, россияне расставляют по городу новые вышки, якобы для улучшения качества связи, но на самом деле, для прослушивания жителей и для того, чтобы выключать связь, когда по улицам города ВС РФ перебрасывает технику.

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