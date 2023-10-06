Російські окупанти утримують у полоні близько 500 мешканців Мелітополя — Федоров

Російська окупаційна армія зараз утримує у полоні близько півтисячі мешканців Мелітополя у Запоріжжі. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив мер окупованого міста Іван Федоров.



«За нашими підрахунками зараз перебувають у полоні, лише з тимчасово окупованого Мелітополя, приблизно 500 людей. Когось із них утримують у незаконних в'язницях, розташованих у районній ділянці, у військкоматі, у військовій частині. Когось відвезли до слідчих ізоляторів окупованого Криму, когось до Ростова. Ворог по-різному ставиться до наших жителів, по-різному ставиться до бранців і вони знаходяться в різних місцях», - розповів Федоров.



Раніше Федоров розповів , що російські загарбники посилюють контроль за мешканцями окупованого ними Мелітополя. За його даними, росіяни розставляють по місту нові вишки, нібито для покращення якості зв'язку, але насправді для прослуховування мешканців і для того, щоб вимикати зв'язок, коли вулицями міста ЗС РФ перекидає техніку.