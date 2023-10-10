До выборов президента в РФ новую волну мобилизации не начнут — Разведка

Кремль будет пытаться минимизировать непопулярные политические шаги при подготовке к выборам президента РФ, поэтому, вероятно, не будет проводить новую волну мобилизации до марта 2024 года. Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Как считают в разведке Великобритании, избирательная кампания Владимира Путина неофициально начнется в ноябре 2023 года. И хотя выборы в РФ подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимации.

«Избирательная кампания Путина будет сосредоточиваться на теме России как отдельной цивилизации, которая не нуждается в защите от внешних врагов — нарратив, часто используемый для оправдания действий государства и укрепления власти Путина», — отметили в Минобороны Британии.