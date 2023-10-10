До виборів президента в РФ нову хвилю мобілізації не почнуть — розвідка

Кремль намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки під час підготовки до виборів президента РФ, тому, ймовірно, не проводитиме нову хвилю мобілізації до березня 2024 року. Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Як вважають у розвідці Великобританії, виборча кампанія Володимира Путіна неофіційно розпочнеться у листопаді 2023 року. І хоча вибори в РФ зазнають втручання та контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимації.

«Виборча кампанія Путіна зосереджуватиметься на темі Росії як окремої цивілізації, яка не потребує захисту від зовнішніх ворогів — наратив, який часто використовується для виправдання дій держави та зміцнення влади Путіна», — зазначили у Міноборони Британії.