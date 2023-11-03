У Росії спалили машину гендиректора ракетного підприємства — ГУР

Представники руху опору спалили машину гендиректора військового підприємства у Росії. Фото: ГУР України

У російському місті Нижній Новгород спалили автомобіль, що належить генеральному директору підприємства ДержНДІМ, що виробляє ракетні боєголовки. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у п'ятницю, 3 листопада.

Підпал машини Volvo XC90 (реєстраційний номер Н622НН 152) керівника акціонерного товариства ДержНДІМ («ДержНДІмаш») Ігоря Кузнєцова стався сьогодні вночі.

«Зазначене підприємство – провідне у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів об'єктам в Україні», – йдеться у публікації.

У ГУР опублікували фото з місяця подій та зазначили, що акцію спалення авто гендиректора «провели представники руху опору».