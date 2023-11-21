В России бывший судья подал иск против Путина

Российский судья Арбитражного суда в отставке Михаил Скуратовский подал иск на президента РФ Владимира Путина. В иске россиянин обосновал, что Путин безосновательно начал агрессивную войну против Украины. За это его нужно отстранить от власти, отдать под суд и посадить в тюрьму. Соответствующий документ опубликовали в Telegram-канале портала «Мы — Украина».

Документ, размещенный порталом, состоит из трех листов, подписанный якобы Скуратовским. Экс-судья обратился к Вячеславу Лебедеву, председателю Верховного Суда РФ. Источник, из которого получили документ, не указывается.

Скуратовский привел четыре развернутых аргумента, в которых объяснил действия Путина. Во-первых, политик ссылался на действия в соответствии с Уставом ООН, но это не может быть основанием для войны, потому что так называемые «ДНР/ЛНР» не являются членами организации. Во-вторых, нет признаков геноцида русского народа, на который ссылались как на повод для войны. В-третьих, РФ совершила акт агрессии, согласно всем пунктам от а) до g), о которых говорится в резолюции ООН, принятой в 1974 году. В-четвертых, действия ВС РФ четко подпадают под определение агрессии, сформулированное мировым сообществом.

В итоге предлагает открыть против президента Путина уголовное производство по ст. 353 Уголовного кодекса РФ — «за планирование и ведение агрессивной войны» (максимальное наказание — тюрьма на 20 лет). Также нужно отстранить его от власти, написал экс-судья.

В сети можно отыскать информацию о Михаиле Скуратовском — человек с таким именем действительно был экс-судьей Арбитражного суда (до 2012 года). Ему ориентировочно около 60 лет, некоторое время работал в Уральском государственном юридическом университете. Других активностей не отыскалось.

Напомним,17 марта 2023 года Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух лиц в контексте ситуации в Украине: Владимира Путина и г-жи Марии Львовой-Беловой.