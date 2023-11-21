У Росії колишній суддя подав позов проти Путіна

Російський суддя Арбітражного суду у відставці Михайло Скуратовський подав позов до президента РФ Володимира Путіна. У позові росіянин обґрунтував, що Путін безпідставно розпочав агресивну війну проти України. За це його треба усунути від влади, віддати під суд та ув'язнити. Відповідний документ опублікували у Telegram-каналі порталу «Ми — Україна».

Документ, розміщений порталом, складається із трьох аркушів, підписаний нібито Скуратовським. Екс-суддя звернувся до В'ячеслава Лебедєва, голови Верховного Суду РФ. Джерело, з якого одержали документ, не вказується.

Скуратовський навів чотири розгорнуті аргументи, в яких пояснив дії Путіна. По-перше, політик посилався на дії відповідно до Статуту ООН, але це не може бути підставою для війни, тому що так звані «ДНР/ЛНР» не є членами організації. По-друге, немає ознак геноциду російського народу, який посилалися як у привід війни. По-третє, РФ здійснила акт агресії, згідно з усіма пунктами від а) до g), про які йдеться в резолюції ООН, прийнятої 1974 року. По-четверте, дії ЗС РФ чітко підпадають під визначення агресії, сформульоване світовим співтовариством.

У результаті пропонує відкрити проти президента Путіна кримінальне провадження за ст. 353 Кримінального кодексу РФ — «за планування та ведення агресивної війни» (максимальне покарання — в'язниця на 20 років). Також треба усунути його від влади, написав екс-суддя.

У мережі можна знайти інформацію про Михайла Скуратовського — людина з таким ім'ям справді була екс-суддею Арбітражного суду (до 2012 року). Йому орієнтовно близько 60 років, якийсь час працював в Уральському державному юридичному університеті. Інших активностей немає.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні: Володимира Путіна та пані Марії Львової-Бєлової.