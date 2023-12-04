В случае блэкаута хабы для ВПЛ Луганской области должны обеспечить всем необходимым

В случае блэкаута хабы для ВПЛ Луганской области должны обеспечить людям все первоочередные потребности. Об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.



По его словам, в настоящее время 34 из 36 гумабов обеспечены альтернативными источниками отопления, бесперебойно функционирующей системой электроснабжения, систем водоснабжения и водоотвода.

Также сформирован резерв из 58 генераторов, запасов топлива к ним, а также питьевой воды.

В 22 хабах есть возможность полностью «покрыть» потребность в отапливаемой площади, еще 12 смогут обогреть зону обслуживания посетителей.

В обычных условиях 20 из 36 гумабов пользуются централизованным отоплением, 15 индивидуальным, в одном отоплении отсутствует.

«В случае блекаута хабы должны обеспечить людям все первоочередные потребности: в обогреве, подкормке гаджетов, доступе в интернет. А детям – возможность учиться дистанционно в комфортных условиях», — подчеркнул Артем Лысогор.