У разі блекауту хаби для ВПО Луганської області мають забезпечити всім необхідним

У разі блекауту хаби для ВПО Луганської області мають забезпечити людям усі першочергові потреби. Про це повідомив начальник Луганської ОДА Артем Лисогор.



За його словами, наразі 34 із 36 гумабів забезпечені альтернативними джерелами опалення, що безперебійно функціонує системою електропостачання, систем водопостачання та водовідведення.

Також сформовано резерв із 58 генераторів, запасів палива до них, а також питної води.

У 22 хабах є можливість повністю «покрити» потребу в опалювальній площі, ще 12 зможуть обігріти зону обслуговування відвідувачів.

У звичайних умовах 20 із 36 гумабів користуються централізованим опаленням, 15 індивідуальним, в одному опаленні відсутня.

«У разі блекауту хаби мають забезпечити людям усі першочергові потреби: в обігріві, підживленні гаджетів, доступі до інтернету. А дітям — можливість вчитися дистанційно у комфортних умовах», — наголосив Артем Лисогор.